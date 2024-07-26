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Amasya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

Amasya'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı, çeşitli malzemelere de el konuldu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:52
Amasya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

Amasya'da Kaçak Kazı Operasyonu

Amasya'nın Suluova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Armutlu köyünde yapılan kaçak kazı faaliyetleri hakkında aldıkları ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, belirtilen bölgede düzenledikleri operasyonda, A.D, Y.K, E.Ş, A.Ç, H.K, İ.K, O.A, M.K, Ö.K, S.C. ve E.E isimli 11 kişiyi kazı yaparken yakaladı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, kazı gerçekleştirilirken kullanılan çeşitli alet ve cihazlara da el konuldu. Ekipler, yer tespit cihazı, kamera, kazma, iki adet kürek, çekiç ve diğer kazı malzemelerini topladı.

Kaçak kazılar, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasında büyük tehlike oluşturuyor.

Amasya'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler, kazı...

Amasya'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler, kazı yapıldığı sırada kullanılan yer tespit cihazı, kamera, kazma, 2 kürek, çekiç ve muhtelif kazı malzemesine el koydu.

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