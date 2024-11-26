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Amasya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Amasya'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, vatandaşlar ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:53
Amasya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü

Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için anlam dolu bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve katılımcılar Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde döviz ve pankartlarla yürüyüşe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Şehzadeler Gezi Yolu'na kadar ilerledi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Önder Bakan, bu tür etkinliklerin amacının kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturarak toplumsal bilinci artırmak olduğunu belirtti.

Bakan, Amasya Valiliği olarak her gün kadına yönelik şiddetle mücadele için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "En hassas olduğumuz, öncelik verdiğimiz konulardan biri. Kadına şiddet geleceğe ihanettir. Bütün varlığımızı, ailelerimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz kadınlarımız bizim göz bebeğimiz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından etkinlik sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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