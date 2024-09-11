Amasya'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası

Amasya'da, bir kamyon ile otomobil arasında yaşanan çarpışma sonucunda iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Amasya Çevre Yolu'nda meydana geldi. A.K. yönetimindeki 05 BH 186 plakalı otomobil, A.B.A. sürücüsündeki 55 AHK 951 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.