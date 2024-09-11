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Amasya'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:03
Amasya'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası

Amasya'da, bir kamyon ile otomobil arasında yaşanan çarpışma sonucunda iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Amasya Çevre Yolu'nda meydana geldi. A.K. yönetimindeki 05 BH 186 plakalı otomobil, A.B.A. sürücüsündeki 55 AHK 951 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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