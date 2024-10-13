Amasya'da Kamyonet Çarpması: Yaya Ağır Yaralandı

Amasya’da Kamyonet Çarpması Olayı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, bir yaya ağır yaralandı.

Kaza Anı ve Mağdurun Durumu

Yusuf F. isimli sürücünün kullandığı 55 YF 156 plakalı kamyonet, Ankara-Samsun kara yolunda Tüneller Bayat mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Burhan Bolat’a çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan Bolat, olay yerinden geçen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye Sevk ve Sürücünün Durumu

Bölgedeki müdahalenin ardından Burhan Bolat, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve sağlık durumu takip ediliyor. Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yusuf F. hakkında jandarmada işlemler devam ediyor.

Bu olay, trafik güvenliği ve dikkatin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.