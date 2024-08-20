Amasya'da Kamyonetin Arkasında Sürüklenen Köpek Kurtarıldı

Amasya'da bir köpek, bağlandığı kamyonetle sürüklendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde, bağlandığı bir kamyonetin peşinde sürüklenen bir köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Olayın Gelişimi

Ayrancı köyünde yaşanan olayda, jandarma eşliğinde harekete geçen DKMP yetkilileri, sürüklenen köpeği kurtardı. İşlemler sonucunda veteriner hekimler tarafından ilk tedavisi yapılan hayvan, Suluova Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Valilikten Açıklama

Amasya Valiliği, olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Söz konusu görüntülerin medya aracılığıyla yayılmasının ardından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğuna dikkat çekildi:

Görüntüler ve İhbar Süreci

Suluova ilçe merkezine bağlı Ayrancı köyünde bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, bir kamyonetin arkasına bağlı köpeğin uzun süre sürüklendiği açıktı. Jandarma ekipleri, bu görüntüler üzerine derhal harekete geçerek konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülen köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülen köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülen köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülen köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenerek götürülen köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavi altına alındı.