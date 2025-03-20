Amasya'da Kar Engeli: 47 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Amasya'da artan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Amasya'nın merkezi ve yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Bütün bu gelişmelerin ardından, il genelinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kar yağışının sürmesi, il yönetimini harekete geçirdi.

Amasya İl Özel İdaresi, yolların açılabilmesi için 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon ve 4 yükleyici kepçe ile yoğun çalışma başlattı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.