Amasya'da Kar Engeli: 47 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Amasya'da etkili kar yağışı sonrasında 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:28
Amasya'da Kar Engeli: 47 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Amasya'da artan kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Amasya'nın merkezi ve yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar, bölgeyi beyaz bir örtüyle kapladı.

Bütün bu gelişmelerin ardından, il genelinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kar yağışının sürmesi, il yönetimini harekete geçirdi.

Amasya İl Özel İdaresi, yolların açılabilmesi için 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon ve 4 yükleyici kepçe ile yoğun çalışma başlattı. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Gençlere Seslendi
2
Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi
3
Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor
4
Ömer Çelik: CHP'nin iddiaları darbecilikle eşdeğer
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
6
Leavitt Yumurta Fiyatlarını Biden'a Bağladı
7
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Başladı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!