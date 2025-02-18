Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Amasya'da Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın, 19 Şubat 2023 tarihinde, tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayanarak beklenen yoğun kar yağışı ve bu durumla birlikte oluşabilecek buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim kurumlarının kapatılacağı ifade edildi.

Kamu Personeli İçin İdari İzin

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Bu önlemlerin, çalışanların ve öğrencilerin güvenliği için alındığı vurgulandı.