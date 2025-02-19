Amasya'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan 85 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 85 yaşındaki Muazzez Türkmen, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Obruk Yaylası'nda mahsur kalan Türkmen'in yakınları, durumu İlçe Özel İdaresi ekiplerine iletti. Ekipler, hemen harekete geçerek iş makinesi ile kapanan yolu açtı ve Türkmen'e ulaştı.

Türkmen, kurtarma işleminin ardından ekipler tarafından ilçe merkezinde yakınlarının yanına götürüldü. Yaşadığı zorlu anları paylaşan Türkmen, "İş makinesiyle taşındım, çok zor anlar yaşadık ama ekipler bizi sağ salim kurtardı." şeklinde konuşarak, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililerden Dikkat Uyarısı

Gümüşhacıköy İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.