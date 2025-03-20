Amasya'da Kara Saplanan Öğrenci Servisi Kurtarıldı

Amasya'da Öğrenci Servisi Zor Durumda Kaldı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, İlçe Özel İdaresi ekipleri, kara saplanan bir öğrenci servisini kurtardı. Alan köyüne giden öğrenci servisi, taşımalı eğitim gören 9 öğrenciyi alarak ilçe merkezinden köye doğru yola çıktı.

Yoğun Yağış Yol Kapatınca...

Servis minibüsü, köye yaklaşırken yoğun yağış sebebiyle kapanan yolda kara saplandı. Öğrencilerin güvenliği için hızlıca harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, kurtarma çalışmalarında yer aldı.

Kar Yağışı Devam Ediyor

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü ve kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı bildirildi. Ekiplerin gösterdiği çaba, hem öğrencilerin hem de ailelerinin içini rahatlattı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde kara saplanan öğrenci servisi, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.