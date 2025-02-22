Amasya'da Karla Kaplanan Boraboy Gölü Görsel Şöleni

Amasya'nın Boraboy Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı, doğaseverler için muhteşem manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:14
Amasya'da Karla Kaplanan Boraboy Gölü Görsel Şöleni

Amasya'da Boraboy Gölü Büyüleyici Bir Kar Tabakasıyla Kaplandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü Tabiat Parkı, yoğun kar yağışının ardından muhteşem bir beyaz örtü ile kaplandı. Yaklaşık 1050 rakımda yer alan bu doğal güzellik, kayın, sarıçam ve sedir ağaçlarıyla çevrili.

Kar yağışının ardından doğa tutkunlarını kendine çeken Boraboy Gölü Tabiat Parkı, yürüyüş parkurları, piknik ve kamp alanları ile dikkati çekiyor. Gölün kıyısında yer alan ormanlık alan, karın getirdiği güzellikler ile dolup taştı.

Parkta bulunan bungalov evler, kafeterya ve kamplar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmak için hazır bekliyor. Doğa yürüyüş yolları, karla kaplı ağaçların arasında keyifli bir yürüyüş imkanı sağlarken, kış mevsiminin tadını çıkarmak için ideal bir ortam sunuyor. Doğaseverler, Boraboy Gölü'nde geçen bu huzurlu anların tadını çıkarıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle...

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle...

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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