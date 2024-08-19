Amasya'da Köpeği Sürükleyen Kamyonet Tepkilere Neden Oldu

Amasya'da Skandal Olay
Amasya'nın Suluova ilçesinde, bir köpeğin bağlandığı kamyonetin peşinde sürüklenmesi, bölgedeki hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Görüntüler Sosyal Medyada Paylaşıldı
Olay, Ayrancı köyü'nde gerçekleşti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, köpeğin uzun süreli sürüklenmesi dikkat çekiyor. Bu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından birçok kişi duruma tepki gösterdi.
Yetkililere İhbar
Suluovalı hayvanseverler, yaşanan olayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na ileterek suç duyurusunda bulundu. Olay sonrası polis ve jandarma, aracı bulmak için araştırma başlattı.
Görüntüler, hayvan hakları savunucularının dikkatini çekerken, bu tür olayların önüne geçilmesi için çağrılarda bulunulmakta.