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Amasya'da Motosiklet Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı

Amasya'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:45
Amasya'da Motosiklet Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı

Amasya'da Motosiklet Hırsızlığına Operasyon

Amasya'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Savadiye ve Beyazıtpaşa mahallelerinde motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

Güvenlik Kameralarıyla Ortaya Çıktı

Polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin H.B. (19) ve T.T. (18) olduğunu tespit etti. Amasya'nın Taşova ile Tokat'ın Erbaa ilçelerinde gizlendiği belirlenen zanlılar, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan motosikletler ise, sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelilerin motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kameralarıyla kaydedildi, bu durum olayı daha da ilginç hale getirdi.

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