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Amasya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Amasya'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:21
Amasya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Amasya'da meydana gelen motosiklet kazası, iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde gerçekleşen olayda, O.B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, E.E. tarafından kullanılan U dönüşü yapmak isteyen 05 AL 355 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışma sonucu, motosiklet sürücüsü O.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.O. yaralandı. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan E.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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