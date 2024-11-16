Amasya'da Nehre Düşen Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Amasya'da Kaza Geçiren Sürücü Sağ Salim Kurtuldu

Amasya'da Ziyere mevkisinde meydana gelen kazada, F.Y. tarafından yönetilen 05 AR 054 plakalı hafif ticari araç, arıtma tesisinin duvarına çarptıktan sonra kontrolü kaybederek Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

Olayın ardından hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Şans eseri, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Aracın nehirden kaldırılması için ise vinç yardımıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Amasya'da nehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Araç ise nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Amasya'da nehre düşen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Araç ise nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.