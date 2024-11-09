Amasya'da Öğrencilerden Atatürk'e Anma: 'Sonsuza Kadar' Klip Yayında

Amasya'da Öğrencilerden Anlamlı Klip

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla ilkokul öğrencileri tarafından anlamlı bir video klip hazırlandı.

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 4/C sınıfı öğretmeni Cem Meşe öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışma, öğrencilerin Atatürk hakkındaki düşüncelerini ifade etmeleri amacıyla hazırlandı.

Öğrencilerin Duygusal İfadeleri

Klipte yer alan öğrenciler, Atatürk'ü “Kuşatacak belki yokluğun, ağlatacak belki sensizlik, hatırlatacak her şey seni, atacak her yürek adınla, anlatacak seni evlatların, vatan ilelebet payidar kalacak.” ifadeleriyle duygularını dile getirdiler.

Klipin sonunda, öğrencilerin saygı duruşunda bulunması ve “Saygı ve özlemle anıyoruz” sözleriyle anma etkinliği son buldu.