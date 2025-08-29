DOLAR
Amasya'da Orman Yangını: 35 Hektar Zarar

Amasya Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası'nda çıkan orman yangını 35 hektarı etkiledi; AFAD koordinasyonunda ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:04
Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası'ndaki yangın kontrol altına alındı

İl merkezine bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde dün başlayan orman yangınına, kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahalede, 1 helikopter ve 17 arazöz desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına yoğun şekilde müdahale etti.

Ekiplerin özverili çalışmasıyla yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalenin ardından yapılan tespitlerde 35 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

