Amasya'da Otobüs Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Amasya'da Feci Kaza

Amasya'da bir yolcu otobüsünün çarptığı 60 yaşındaki yaya, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Ümit Kaya yönetimindeki Mavi Tur firmasına ait otobüs, Alparslan Türkeş Caddesi'nde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yadigar Öksüz'e çarptı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağır Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Ağır yaralanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Öksüz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Otobüs Şoförü Gözaltında

Ne yazık ki Öksüz, hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü Ümit Kaya, kaza sonrası gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu üzücü olay, yaya güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.