Amasya'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Amasya'da Trajik Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Orkun Torun yönetimindeki 06 CPZ 511 plakalı otomobil Yolaçan mevkisinde devrildi.

Olay yerinden alınan ihbarlar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri hızla kaza mahalline intikal etti. Kazada yaralanan sürücü Orkun Torun ile otomobilde bulunan Gencay Gümüş, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maalesef, sürücü Torun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.