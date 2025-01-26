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Amasya'da Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:48
Amasya'da Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. H.Z. yönetimindeki 41 UL 686 plakalı otomobil, Durucasu köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Olayın ardından itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, otomobil sürücüsü H.Z. ile araçta bulunan aynı aileden S.Z, M.Z. ve O.Z. olarak belirlendi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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