Amasya'da Otomobil Kazasında Yangın: 2 Yaralı

Amasya'daki Feci Kaza: İki Araç Çarpıştı

Amasya'da Yağmur Köyü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. Bu üzücü olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kaza, Ege Çınar Ç. yönetimindeki 05 ADC 197 plakalı otomobil ile Osman B. idaresindeki 05 LH 650 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın ardından 05 ADC 197 plakalı araçta yangın çıktı.

Acil Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; ancak araç kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan sürücü Ege Çınar Ç. ile araçta bulunan Öykü Sıla K., ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik Kamerasında Kaza Anı

Kazanın ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarpışma sonrası yangın çıkan araçtaki sürücüye vatandaşların yardım ettiği anlar kaydedildi.