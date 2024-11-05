DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,46 -0,22%
ALTIN
3.032,16 -0,34%
BITCOIN
2.364.922,82 -2,12%

Amasya'da Otomobil Şarampole Devrildi, 5 Yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:21
Amasya'da Otomobil Şarampole Devrildi, 5 Yaralı

Amasya'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.C. yönetimindeki 41 AFM 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza Detayları

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki Kiziroğlu köyü yakınlarında gerçekleşti. Otomobilin devrilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü A.C. ile birlikte araçta bulunan diğer 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı
2
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı
3
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi
4
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
5
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
6
Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri
7
Kuzey Kıbrıs ve Kırgızistan İlişkileri Gelişiyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek