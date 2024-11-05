Amasya'da Otomobil Şarampole Devrildi, 5 Yaralı

Amasya'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.C. yönetimindeki 41 AFM 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza Detayları

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki Kiziroğlu köyü yakınlarında gerçekleşti. Otomobilin devrilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü A.C. ile birlikte araçta bulunan diğer 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.