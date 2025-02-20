Amasya'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Amasya'da meydana gelen bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hikmet Ş.'nin kullandığı 34 MSY 774 plakalı otomobil, Kayabaşı mevkisinde Hüsnü Ö.'nün idaresindeki 06 ESB 138 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.