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Amasya'da Otomobil ve Panelvan Çarpıştı: 4 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:43
Amasya'da Otomobil ve Panelvan Çarpıştı: 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir otomobil ile panelvanın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay, Kayadüzü köyü Tüneller mevkisinde meydana geldi.

Harun D. tarafından kullanılan 55 PM 898 plakalı panelvan, Faruk L. idaresindeki 06 EYR 743 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Bahadır B, Gani D, Hakime D. ve Sedef D. yaralandı.

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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