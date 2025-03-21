Amasya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Amasya'da Otomobil Tırla Çarpıştı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay, İstanbul-Samsun kara yolu üzerindeki Galericiler Sitesi mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Mehmet B. (54) yönetimindeki 34 BCZ 586 plakalı otomobil, park edilmiş olan 55 ANF 547 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun sol tarafındaki bariyere çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Mehmet B. ile birlikte araçta bulunan Buket Çağla B. (37), Ege B. (7) ve Efe B. (7) hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu

Yaralıların, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumlarının ciddiyetle takip edildiği bildirildi.