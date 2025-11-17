Amasya'da Plastik Depo Yangını: Dumanlar Metrelerce Uzaklıktan Görüldü

Amasya İpekköy Karaçalılık mevkiinde plastik malzeme dolu çadır depoda yangın çıktı; alevler metrelerce uzaklıktan görüldü, itfaiye yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:54
Amasya'da Plastik Depo Yangını: Dumanlar Metrelerce Uzaklıktan Görüldü

Amasya'da plastik malzeme dolu depo yandı

Duman ve alevler metrelerce uzaklıktan görüldü; itfaiye yangını söndürdü

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İpekköy Karaçalılık mevkiinde bir depoya ait çadırda yangın çıktı. Çadırda bulunan plastik malzemeler kısa sürede alev aldı.

Çevredeki vatandaşlar, yükselen alev ve yoğun dumanı görüp durumu 112 Aicl Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin kısa sürede sardığı depodaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depoda hasar oluştu ve duman ile alevler metrelerce uzaklıktan görüldü.

Tanık Erdem Sarı: "Alevler ve dumanlar çok yükselmişti. Bizde şaşırıp, korktuk. İtfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü"

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

JANDARMA EKİPLERİ YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI.

