Amasya'da Polislerden Down Sendromlu Defne'ye Unutulmaz Doğum Günü Sürprizi

Amasya'da polisler, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a anlamlı bir doğum günü sürprizi yaptı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:48
Amasya'da Polislerden Down Sendromlu Defne'ye Unutulmaz Doğum Günü Sürprizi

Amasya'da Polislerden Down Sendromlu Defne'ye Sürpriz Doğum Günü

Amasya'da, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a polisler tarafından anlam dolu bir doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın polis olma hayalini kutlamak için özel bir hazırlık yaptı.

Polisler, Minik Kızın Yanındaydı

Defne'nin evine giden polis ekipleri, minik kızın doğum gününü kutlamak için hazır bulundu. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Demiryarar ile sohbet eden polisler, ona çeşitli hediyeler vererek mutluluğunu paylaştı.

Defne, etrafındaki dostlarının gösterdiği sevgi karşısında, “Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum, teşekkür ederim” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Bu anlam dolu etkinlik, hem Amasya halkı hem de polisler için sevgi dolu bir anı olarak hafızalara kazındı.

Amasya'da, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Amasya'da, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Amasya'da, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Amasya'da, 6 yaşındaki down sendromlu Defne Demiryarar'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

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