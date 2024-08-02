Amasya'da Roma Dönemine Ait Mezarlar Keşfedildi

Amasya'da Tarihi Keşif

Amasya'da Hızırpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 3 mezar gün yüzüne çıktı. İş makineleriyle yapılan kazı sırasında tarihi yapılarla karşılaşılması üzerine, durum Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bildirildi.

İnceleme ve Sonuçlar

Alana intikal eden müze yetkilileri, kazı çalışmalarını durdurarak incelemelere başladı. İnceleme sonucu, mezarların Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Amasya Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Hüseyin Onur Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezarların daha önce Şamlar Mahallesi'ndeki kurtarma kazılarında tespit ettikleri benzer gerçekleştirimlerinden tanıdıklarını ifade etti.

Mezarlık Bölgesi

Erdem, mezar tiplerinin 'tonozlu mezar' olarak adlandırıldığını ve genel olarak M.S. 2. yüzyıldan başlayarak 5. ve 6. yüzyıla kadar kullanıldığını belirtti. Ancak keşfedilen tonozlu mezarların üst yüzeyinde bulunan beyaz kireç sıvası ve kırmızı aşı boyası ile yapılmış şerit bezemeleri, bu mezarların 4. yüzyıldan önce yapıldığını gösteriyor.

Mezarların Özellikleri

Erdem, kentte şu ana kadar 75'ten fazla mezar keşfedildiğini belirtti. Aynı zamanda bu alanın antik dönemde bilinen bir nekropol olarak kullanıldığını vurguladı ve burada mezarlığın geniş bir alana yayıldığını ifade etti. Bu durum, Roma döneminde Amasya'daki nüfus artışının boyutunu da gözler önüne seriyor.

Aile Mezarlıkları

Mezarlardan birinin diğerlerine göre daha geniş olduğunu belirten Erdem, Amasya'daki önceki kurtarma kazılarının sonuçlarından, tonozlu mezarların genellikle 120 santimetreden geniş olanlarının aile mezarı olarak kullanıldığını belirtti. Aile üyelerinin birlikte defnedildiği bu mezarların, bir ailenin fertlerinin öldükçe yerleştirildiği mezar alanları olduğu ifade edildi.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu. Durumun Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bildirilmesi üzerine, alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu. Durumun Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bildirilmesi üzerine, alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu. Durumun Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bildirilmesi üzerine, alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu. Durumun Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bildirilmesi üzerine, alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu. Durumun Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bildirilmesi üzerine, alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu. Durumun Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bildirilmesi üzerine, alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.