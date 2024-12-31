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Amasya'da Sahte İçki Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon detayları ve yakalanan ürünler haberde.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:39
Amasya'da Sahte İçki Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Amasya’da Sahte İçki Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Amasya'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda, gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl tedbirleri çerçevesinde sahte içki üretimi ve dağıtımını önlemek amacıyla bir dizi çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, alkollü içkilerin üretim ve dağıtım noktaları tespit edildi.

Operasyon sırasında, şüphelilerin sahte ürettikleri içkilere sahte bandrol ve etiket yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirlendi. Ekipler, belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, toplamda 185 litre etil alkol ve 50 litre satışa hazır sahte içki ele geçirildi. Gözaltında tutulan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 85 litre etil...

Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 85 litre etil alkol ve satışa hazır 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 85 litre etil...

Amasya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 85 litre etil alkol ve satışa hazır 50 litre sahte içki ele geçirildi.

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