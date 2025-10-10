Amasya'da Şantaj ve Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Amasya'da sosyal medyadan tanıştıkları kişileri şantajla dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı; 832 bin lira alındığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 22:58
Amasya'da sosyal medyadan tanıştıkları kişilere şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon ve suçlama

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin uygunsuz görüntülerini çeken, daha sonra kendilerini avukat, uzlaştırmacı ve katip gibi ünvanlarla tanıtıp bu kişilere şantaj yaparak para istedikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dolandırıcılık ve alınan tutar

Soruşturmada, şüphelilerin 11 kişiyi dolandırdıkları ve toplam 832 bin lira şantaj parası aldığı belirlendi. Bu gerekçeyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bilgisayar, ruhsatsız tüfek, 8 cep telefonu, 10 banka kartı, 9 sim kart, 4 harici bellek ve polis kokartı ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

