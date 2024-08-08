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Amasya'da Seyir Halindeki Tır Yangını

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:10
Amasya'da Seyir Halindeki Tır Yangını

Amasya'da Tır Yangını: Seyir Halindeyken Alev Aldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilerleyen bir tır, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Yangın sonucunda tır ciddi şekilde zarar gördü.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, M.K. (47) tarafından kullanılan 55 JR 842 plakalı tır, Merzifon-Çorum kara yolu üzerindeki Çaybaşı köyü mevkisinde yangın çıkardı. Tırın ön kısmında meydana gelen alevler, aniden büyüyerek sürücü kabinine de sıçradı.

İtfaiye ve Jandarma Müdahalesi

Yangının haber verilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, yangın sonucunda tırın ön kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırın yanan kısmı ile ilgili incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılmaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılmaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılmaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılmaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılmaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken yanan tır kullanılmaz hale geldi.

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