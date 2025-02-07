Amasya'da Silah Ticareti İddiasıyla Bir Zanlı Tutuklandı

Amasya'da Silah Ticareti İddiasıyla Tutuklama

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyonun Detayları

Bu operasyon çerçevesinde S.G. isimli şüphelinin evi ve iş yerine baskın düzenlendi. Ekipler, burada gerçekleştirdikleri aramada 4 ruhsatsız tabanca ve 173 fişek ele geçirdi.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkan zanlı, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.