Amasya'da Sincap Ekmek Taşırken Görüntülendi

Çakallar Mahallesi ormanlarında doğa anları

Amasya'nın Çakallar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşayan bir sincap, ağaç altına bırakılan bir ekmek parçasını ağzıyla taşıdığı anlarda cep telefonuyla görüntülendi.

Günün belirli zamanlarında yuvasından çıkan sincabın, ağaçların arasında yiyecek araması ve doğaya bırakılan ekmeklerle beslenmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde, ağaç altına bırakılan ekmek parçasını güvenli bir noktaya taşıdığı ve ardından yediği anlar yer aldı.

Kaydedilen görüntüler, bölgedeki vahşi doğanın günlük yaşamından samimi bir kesit sunuyor.