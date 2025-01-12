Amasya'da Sondaj Çalışmasında Göçük: 2 İşçi Toprak Altında

Amasya'da Sondaj Çalışması Sırasında Göçük Oluştu

Amasya'nın Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için gerçekleştiren sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Olayın ardından, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kurtarma Çalışmaları Hızla Başladı

İhbarın ardından, bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, toprak altında kalan işçileri kurtarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Ayrıca, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.