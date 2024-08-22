Amasya'da Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Amasya'da İşçi Kazası

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Eymir Mahallesi'nde inşaatı süren atık su arıtma tesisinde toprak kayması meydana geldi. Kazı çalışmaları sırasında gerçekleşen bu felakette, 53 yaşındaki işçi Mustafa Yanar toprak altında kaldı.

Olay Yerine Ekipler Sevkedildi

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, toprak altında kalan Yanar'ı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Bölgeden çıkarılan Mustafa Yanar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, Yanar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu trajik olay, inşaat sektöründe karşılaşılan risklerin bir kez daha gözler önüne serdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, atık su arıtma tesisi inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, atık su arıtma tesisi inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.