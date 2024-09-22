Amasya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası

Amasya’da gerçekleşen trajik bir trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda, iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

27 yaşındaki Hasan Hüseyin Y. yönetimindeki 34 FBE 474 plakalı otomobil, Doğantepe bölgesinde 35 yaşındaki Abdullah Ş. idaresindeki 05 BE 552 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Abdullah Ş. ile araçta bulunan 33 yaşındaki Dündar Ş. kazanın olduğu yerde hayatlarını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Hasan Hüseyin Y. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.