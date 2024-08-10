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Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da bir trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü yara almadı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:21
Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası!

Amasya'da meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazanın detayları ise şöyle:

Kaza Anı

Trafik kazası, Amasya çevre yolunda, sürücü Birol Türk'ün kontrolündeki 07 UA 316 plakalı otomobilin bariyerlere çarpması ile gerçekleşti. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralılara hemen müdahale etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücü Birol Türk yaralanmadan kurtulurken, otomobilde bulunan yolcular, Aycan Arslan, Sema Türk, Toprak Türk ve Rüzgar Türk, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın Ardından

Kazanın ardından yetkililer, trafik güvenliği konusundaki çalışmaların önemine dikkat çektiler. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

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