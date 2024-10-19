Amasya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Amasya'da Üç Araçlı Trafik Kazası

Amasya'nın Taşova ilçesinde, üç otomobilin karıştığı bir trafik kazası sonucunda toplamda beş kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında bir çocuk da bulunuyor.

Kaza Detayları

Kaza, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Nedim Sefa Değişen (25) yönetimindeki 55 ANP 427 plakalı otomobil, Şahin Öztürk (75) tarafından kullanılan 34 NE 2982 plakalı araçla çarpıştı. Öztürk'ün aracı, çarpmanın etkisiyle Hanife Gencer'in (yaş 60) kullandığı 60 AFH 430 plakalı otomobile de vurdu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, sürücüleri Şahin Öztürk ve Nedim Sefa Değişen ile birlikte yolcular Yusuf Efe (14), Deniz Değişen (53), Aysun Yolcu (20) ve Tevfik Koçman (77) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.