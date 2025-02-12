Amasya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Amasya'da Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

Amasya'nın Göynücek ilçesi, kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için önemli bir adım attı. Göynücek Kaymakamlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu doğrultuda harekete geçerek, yüksek kesimlerde yiyecek bırakma çalışmaları gerçekleştirdi.

Doğa İçin Hayat Kurtarıcı Destek

Ekipler tarafından ormanlık alanlara besi yemi, ot, buğday ve ekmek bırakılarak, kar nedeniyle zor durumda kalan yaban hayvanlarının beslenmesi sağlandı. Bu uygulama, doğanın dengesinin korunmasına ve yaban hayvanlarının hayatta kalmalarına destek olmayı amaçlıyor.