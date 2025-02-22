Amasya'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Amasya'da Yaban Hayvanları İçin Acil Yem Desteği

Amasya'nın Suluova ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı. Amasya Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti.

Ormanlık Alanlara Yem Bırakıldı

Ekipler, Suluova'nın yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alanlara besi yemi, ot, buğday ve ekmek bıraktı. Bu uygulama, bölgedeki yaban yaşamının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yardım Etkinliğine Katılım

Doğaya yem bırakma etkinliğine Amasya Valisi Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Doğa Koruma Milli Parklar Amasya Şube Müdürü Habibe Yolcu katıldı. Yetkililer, bu tür çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı.