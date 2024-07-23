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Amasya'da Yangın: 15 Dönüm Buğday Arazisi Zarar Gördü

Gümüşhacıköy'de meydana gelen yangında buğday ekili araziler zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:47
Amasya'da Yangın: 15 Dönüm Buğday Arazisi Zarar Gördü

Amasya'da Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kızılca köyünde meydana gelen yangın, 15 dönüm buğday ekili arazinin zarar görmesine sebep oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar Sonrası Müdahele

Yangın ihbarı üzerine Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ve Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliği ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Köylülerin de desteğiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Zarar Durumu

Yangın sonucunda, 15 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü bildirildi. Yetkililerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

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