Amasya'da Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da Yangın Faciası

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Sepetli köyü'nde Osman Eraslan'a ait 2 katlı bir ev, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Köylülerin Mücadelesi

Olayı fark eden köylüler, alevlere hemen müdahale etmeye çalıştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın hakkında hızlı bir şekilde bilgi alan ekipler, köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen 2 katlı ev, yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yerel Yönetimden Bilgilendirme

Olay bölgesine gelen Taşova Kaymakamı Salih Kartal, yetkililerden yangınla ilgili detaylı bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi. Yangının sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.