Amasya'da Yangın: Gümüşhacıköy'de 2 Ev Zarar Gördü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında Artıkabat Mahallesi'nde 2 ev maddi hasar gördü; yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 23:09
Artıkabat Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev zarar gördü.

Artıkabat Mahallesi'nde, Hatice O'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan başka bir eve de sıçradı.

Yangın, Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayda 2 evde maddi hasar oluştu; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

