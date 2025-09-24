Amasya'da Yangın: Taşova Mercimek'te Bin Balya Saman ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Taşova'nın Mercimek köyünde çıkan yangında, Mustafa Öztürk'e ait alanda bin balya saman ve bir araç kullanılamaz hale geldi; itfaiye, sağlık ve jandarma müdahale etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:15
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen yangında, Mercimek köyü'nde Mustafa Öztürk'e ait evin bahçesindeki malzemeler zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, bahçede başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Hasar

Taşova Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Müdahale sonrası yapılan tespitlerde bin balya saman ve bir araç'ın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

