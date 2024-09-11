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Amasya'da Yaralı Kızıl Şahin Kurtarıldı

Yaralı bir kızıl şahin Amasya'da tedavi altına alındı ve doğal yaşamına geri dönecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:25
Amasya'da Yaralı Kızıl Şahin Kurtarıldı

Amasya'da Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Amasya'nın Aydoğdu köyünde, vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan bir kızıl şahin, hemen yetkililere teslim edildi.

Doğa Koruma Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay, köylüler tarafından fark edildikten sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekipler, yaralı kuşu alarak gerekli tedavi sürecini başlattı.

Rehabilitasyon Süreci ve Doğaya Dönüş

Kızıl şahinin, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür yaralı hayvanların rehabilitasyon sürecinin önemli olduğunu vurguladı.

Amasya'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü...

Amasya'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahin tedavi altına alındı.

Amasya'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü...

Amasya'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahin tedavi altına alındı.

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