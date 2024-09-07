Amasya'da Yaralı Peçeli Baykuş Kurtarıldı

Amasya'da Yaralı Bir Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, arazide yaralı bir şekilde bulunan peçeli baykuş, hızlı bir müdahale ile kurtarıldı.

Baykuşun Kurtarılması

Taşova'nın kırsal alanında yaralı ve bitkin haldeki baykuşu bulan Bedreddin Oral, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

Tedavi Süreci

Bölgeye gelen DKMP ekipleri, baykuşu güvenli bir şekilde teslim alarak Amasya Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü. Burada gerekli tedavi süreci başlatıldı.

Doğaya Dönüş

Tedavisi tamamlanan peçeli baykuşun, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınması planlanıyor. Bu süreç, yerel doğa koruma projeleri kapsamında büyük bir önem taşıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.