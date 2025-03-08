Amasya'da Yaralı Şahin Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Amasya'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında yaralı bir şahin buldu. Gözlek köyü kırsalında keşfedilen yaralı kuş, jandarma tarafından tedavi edilmek üzere kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan ilk müdahale sonucunda şahin, Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu olay, jandarma ekiplerinin doğal hayata olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye sırasında bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye sırasında bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.