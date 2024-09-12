Amasya'da Yayla Dönüşü Başladı

Amasya'da Yaylacıların Dönüş Yolculuğu Başladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, yaz aylarını yüksek ve serin yaylalarda geçiren çobanlar, havaların soğumaya başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.

Yaz Dönüşü Başlıyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinden Amasya'nın Suluova ilçesindeki Akdağ Ovacık Yaylası'na hayvanlarını götüren çobanlar, artık geri dönüş yolculuğuna geçti. Babası Ali Şeker ile birlikte çobanlık yapan Rıdvan Şeker, koyunlarıyla her yıl ilkbaharda köylerinden yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki yaylalara çıktıklarını belirtti.

Çiftçilik Zorluğu ve Geçim Kaynağı

Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade eden Rıdvan Şeker, "Mayıs ayında yaylaya çıktık. Eylül ayı ile geri dönüyoruz. Seneye de yazın yaylaya çıkıp koyunları otlatacağız. Geliş ve dönüş yolunda geceleri dışarıda kalıyoruz; çünkü ağıl yok. Bir haftada gidiyoruz" dedi.

Mesleğin Zorlukları

İşlerinin zorluğuna değinen Şeker, "Yağmur, çamur, sosyal hayat yok. Yaylada, obada, kışlıklarda geçiyor günümüz. Memnunum, Allah'a şükür, ailemin geçimini sağlıyorum" diye konuştu.

Geleneksel Koyunculuk

Ailesinin dededen beri koyunculuk yaptığını vurgulayan Rıdvan Şeker, "100 yıldır bu mesleği yapıyoruz. 38 kuzu, 120 koyunumuz var. Dişileri ayırıyoruz, erkekleri satıyoruz. Dişiler damızlık oluyor" dedi.

Hakimiyet Altında Olmak

Yaylalara gidiş ve dönüşte koyunların açık arazide kalması sebebiyle bazen kurt saldırısıyla karşılaştıklarını ve birkaç koyunun telef olabildiğini de sözlerine ekledi.