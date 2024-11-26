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Amasya'da Yoğun Kar Yağışı 93 Köy Yolunu Kapatmış durumda

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:25
Amasya'da Yoğun Kar Yağışı 93 Köy Yolunu Kapatmış durumda

Amasya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Amasya, kar yağışı nedeniyle zor günler geçiriyor. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte kent genelinde 93 köy yolu ulaşıma kapandı. Düşük rakımlı bölgelerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kar, Bölgeyi Beyaza Bürüdü

Yüksek kesimlerde dün sabah saatlerinde etkili olan kar, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Bu durum, ulaşımda ciddi aksamalara yol açarken, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Yolların Açılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için yoğun bir çaba harcıyor. 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon ve 4 yükleyici kepçe ile desteklenen ekipler, kapanan yolları açmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Amasya'da kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder...

Amasya'da kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya'da kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder...

Amasya'da kar yağışı nedeniyle 93 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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