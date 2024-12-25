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Amasya'da Yolcu Otobüsünde 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da yolcu otobüsünün bagajında 9 düzensiz göçmen tespit edildi, sürücü ve muavin gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 22:44
Amasya'da Yolcu Otobüsünde 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da bir yolcu otobüsü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde dikkat çeken bir olaya sahne oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları otobüsün bagajında 9 düzensiz göçmen yakaladılar.

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, Afganistan uyruklu göçmenler bulundu. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak, otobüsün sürücüsü ve muavini gözaltına alındı ve emniyet müdürlüğüne götürüldü. Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Düzensiz göçle mücadeleyi tüm güzergahları tutarak yapacağız. Amasya'nın yolları bu tür illegal taşımacılık için uygun değil. Çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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