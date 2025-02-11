Amasya'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Başladı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentin dağlık alanlarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, düşük rakımlı yerlerde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde kar yağışı gerçekleşiyor.

Beyaz Kapatılan Bölge

Özellikle Göynücek ilçesine bağlı Alan köyü ile Taşova ilçesindeki Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeleri beyaza bürüdü. Yağışın sürdüğü bu alanlarda kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Şehir Merkezinde Temizlik Çalışmaları

Amasya kent merkezindeki yüksek rakımlı bölgelerden Çakallar Mahallesi'nde, kar yağışının ardından belediye ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar ile yolların güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.